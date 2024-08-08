Brighton, genç yetenek için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu gelişme, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı ve Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Parlayan Kariyeri

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik kapasitesi, saha içindeki çalışkanlığı ve çok yönlülüğü ile tanınan Kadıoğlu, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle EURO 2024 sonrası birçok kulübün transfer listesine giren Kadıoğlu, şimdi de Brighton'ın teklifine konu oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun resmi X hesabından (eski adıyla Twitter) paylaştığı bilgiye göre, Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. Bu teklif, hem Fenerbahçe yönetimi hem de taraftarlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Kadıoğlu'nun bu yüksek bedelli transfer teklifine nasıl yanıt vereceği ve kulübün bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'den Ayrılacak Mı?

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği kadroda tutmak için nasıl bir strateji izleyeceği ve Brighton'ın teklifine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Taraftarlar, Kadıoğlu'nun geleceği hakkında kulüpten gelecek resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.