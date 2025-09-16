Brighton'da Maxim De Cuyper'in sakatlığı sonrası, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer alacağı iddia edildi. Kadıoğlu, 10 ay sonra Premier Lig'de ilk 11'e dönebilir.

Brighton’da Ferdi Kadıoğlu gelişmesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a sakatlığı bulunan Maxim De Cuyper yerine milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer alacağı iddia edildi. Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık kabusunun ardından Brighton'da tam 10 ay sonra bir ilki gerçekleştirebilir.

Bournemouth deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Brighton, bu sezon ligde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Brighton'da son oynanan Bournemouth maçında Maxim De Cuyper sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Belçikalı futbolcunun son durumu belli oldu. Yapılan kontroller sonrası De Cuyper'in uzun süreli sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Brighton, 24 yaşındaki futbolcuyu Tottenham maçının kadrosuna almayı planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu ilk 11’e dönüyor

Tottenham maçının kadrosunda yeri garanti olmayan De Cuyper, kafilede olsa bile maça yedek başlaması olasılığı bulunuyor. İngiliz basını, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in bu durumda Ferdi Kadıoğlu'na formayı vereceğini duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham maçında ilk 11'de başlaması durumunda, 2 Kasım 2024’ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11’de başlayacak. Kadıoğlu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin 7. haftasında sezonu kapatmıştı.