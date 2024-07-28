Fenerbahçe formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu’na teklif yağıyor. Son olarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un 25 milyon Euro’luk teklifini Fenerbahçe reddetmişti. Birçok ligden teklif alan Ferdi için Premier Lig ekiplerinden Brighton’ın 27 milyon Euro’luk teklifini de sarı lacivertliler geri çevirmişti.

Teklifi revize ettiler

Fanatik’in haberine göre Premier Lig ekibi, teklifini 33 milyon Euro’ya yükselterek rekor bir bonservis teklif etti. Sarı lacivertli kulüp, milli futbolcuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak İngiliz ekibi Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı. Fabian Hürzeler’in de transfer edilmesini istediği oyuncu için Brighton tüm imkanları seferber edecek.

51 maça çıktı

24 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 51 maça çıkıp 3 gol ve 5 asistle takıma katkı yapmıştı. Ferdi ayrıca milli formayla da 9 maça çıktı. Yeni sezonda ise Ferdi, Lugano maçında ağları havalandırmıştı.