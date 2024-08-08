Fenerbahçe transfer döneminde Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alırken Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilere bir yandan da yıldız futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor.

İlk olarak İtalya kulübü Bologna’nın Jayden Oosterwolde için sözlü teklif yapmış ancak resmiyete dökülmemişti. Daha sonra İngiltere kulübü Brighton’ın Ferdi için bonuslarla beraber 33 milyon Euro resmi teklifini iletmiş ancak Mourinho’nun yıldız futbolcuyu satmak istememesinden ötürü transfer iptal edilmişti.

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu ısrarla istemesinden ötürü İngilizler yıldız futbolcu için yeni rekor teklif yaptı. Sports Digitale haberine göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro teklif etti. Yıldız futbolcu için Brighton dışında Premier Lig'den iki takım daha teklif yaptı. Oyuncu tarafının elinde toplam üç teklif olduğu gelen bilgiler arasında.

Boey rekoru kırılacak

Türkiye’de olan rekor transfer ise Sacha Boey’in Galatasaray’dan Bayern Münih’e olan transferiydi. Galatasaray'ın eski sağ beki, Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gitmiş ve bu alanda zirveyi ele geçirmişti.