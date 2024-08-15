Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Lille'e elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu çıkmazı sürüyor. EURO 2024 sonrası Avrupa'nın birçok dev takımından teklif alan milli futbolcuya en yüksek teklifi İngiltere Premier Lig ekibi Brighton And Hove vermişti. Bonuslarla beraber 37 milyon Euro'ya çıkan İngiliz ekibine Fenerbahçe'nin yanıtı bekleniyor. Oyuncunun temsilcisi İngilizlerle anlaştığı ve takımların anlaşmasının beklediği ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun ise Premier Lig'de forma giymek istediği ve transferi için izin verilmesi istediği öğrenildi.

Ferdi ile anlaşma tamam



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi Ferdi ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve milli oyuncunun şartlarını kabul etti. Brighton, transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Ferdi sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.