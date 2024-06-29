Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçiren Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de kendini göstermeye devam ediyor. Ay-yıldızlı formayla iyi işler çıkaran Kadıoğlu üst düzey kulüplerin iştahını kabarttı.

Avrupa devleri peşinde

Sportsmole'da yer alan bilgilere göre, Arsenal ve Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa devi, genç oyuncunun peşinde. Kadıoğlu'nun EURO 2024'teki maçları, özellikle Türkiye'nin Çekya ile Hamburg'da oynadığı maç, iki İngiliz devinin gözlemcileri tarafından yakından takip edildi. Manchester United'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak iki kulüp arasında yakında bir transfer savaşının başlayabileceği konuşuluyor.

Nuri Şahin de devrede

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin'in de Kadıoğlu'nu yakından takip ettiği ve Alman kulübünün de bu transfer için harekete geçmeye hazır olduğu bildiriliyor. Fenerbahçe'nin genç yıldız için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Dortmund'un bu rakama yakın bir teklifle oyuncuyu kadrosuna katmayı umduğu ifade ediliyor.