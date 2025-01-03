Premier Lig ekibi Brighton’da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Sezon başında Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sol ayak baş parmağındaki kapsül yırtığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Ferdi Kadıoğlu’nun açıklaması

Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığının beklenenden daha uzun sürdüğünü ve tamamen iyileşebilmek için 2 Ocak tarihinde operasyon geçireceğini duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu’nun açıklaması:

"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir iyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik.

"Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

Brighton kariyerine talihsiz başlangıç

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig macerasına talihsiz bir sakatlıkla başladı. Sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edilen milli oyuncu, uzun süredir sahalardan uzak kalıyordu.

Brighton formasıyla şimdiye kadar 8 maça çıkan Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarak dikkat çekmişti. Ancak sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Sahalara ne zaman dönecek?

Ferdi Kadıoğlu’nun ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci ve sahalara dönüş tarihi hakkında net bir bilgi verilmezken, oyuncunun tedavi sürecinin dikkatle takip edileceği öğrenildi. Brighton kulübü ve sağlık ekibi, Kadıoğlu’nun en kısa sürede formuna kavuşması için çalışmalarını sürdürecek.