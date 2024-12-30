Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, hem futbol kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır Sera Vrij ile birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yaptığı öne sürülen Kadıoğlu, bu kez kayınpederinin mesleğiyle gündemde. Şaşırtıcı bir şekilde, Sera Vrij'in babası Dick Vrij'in, Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı.

Kayınpederi Dick Vrij'in boks kariyeri

Vikipedi'ye göre, 1995-2003 yılları arasında profesyonel boks kariyerini sürdüren Dick Vrij, RINGS ve It's Showtime organizasyonlarında Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı. Ringdeki sert duruşuyla tanınan Vrij'in, boks dünyasında "Cyborg" lakabıyla da bilindiği öğrenildi.