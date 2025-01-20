ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında, Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısı yarışma sorusu oldu. Ocak 2025’te hayatını kaybeden Tayfur'un anısına hazırlanan sorunun stüdyoda yankılanmasıyla duygusal dakikalar yaşandı. Oktay Kaynarca gözyaşlarını tutamazken, izleyiciler de büyük bir hüzünle o anlara tanıklık etti.

Yarışmacının heyecanını zirveye taşıdı

Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi:

"Dinlediğiniz 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?"

Şıklarda ise şu seçenekler yer aldı:

A: Müslüm Gürses, B: Özkan Uğur, C: Erkin Koray, D: Ferdi Tayfur

Yarışmacı, yoğun bir şekilde düşündükten sonra cevap hakkını son 3 saniyede kullanarak doğru yanıt olan D: Ferdi Tayfur dedi. Bu anlar hem stüdyodaki izleyicilerin hem de sosyal medyanın dikkatini çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Yarışmacının verdiği yanıt ve stüdyodaki duygusal atmosfer, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Oktay Kaynarca’nın gözyaşlarını ve yarışmacının heyecanlı bekleyişini konuştu. "Hatıran Yeter" şarkısı, o anlarda hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilere Ferdi Tayfur’un unutulmaz mirasını hatırlattı.