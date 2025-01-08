Servetiyle gündemden düşmüyor

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Tayfur'un Marmaris’te bir yarımada, 80 daire, 7 villa ve pek çok taşınmazdan oluşan 3 milyar TL’lik serveti gündeme geldi. Bu servet, 5 çocuğu arasında paylaştırılacak. Ancak aile içinde miras tartışmaları şimdiden başladı.

Telif gelirleri aileyi karıştırdı

Ferdi Tayfur’un yıllık telif gelirlerinin 35 milyon TL’yi bulduğu açıklandı. Sanatçının eserlerinden elde edilen kazanç, yapımcılığını yaptığı albümler ve dijital platformlardan gelen ödemelerle bu rakamı oluşturuyor. Ayrıca şarkılarının reklam ve sinema projelerinde kullanılmasından kaynaklanan gelirler henüz hesaba dahil edilmedi.

Vasiyet ve gerçekler arasında çelişki

Tayfur, bir röportajında eserlerinin bedelsiz seslendirilebileceğini söylemişti. Ancak müzik meslek birliklerine teliflerden feragat ettiğine dair herhangi bir resmi belge sunulmadığı ortaya çıktı. Bu durum, eserlerinden faydalanmak isteyenlerin yasal olarak Tayfur’un varislerine ödeme yapmak zorunda olacağını gösteriyor.

Araziler ve taşınmazlar dudak uçuklattı

Ferdi Tayfur'un sahip olduğu Marmaris’teki yarımadanın değeri en az 400 milyon TL olarak ifade ediliyor. İstanbul ve Adana'daki gayrimenkuller ile diğer taşınmazlar da eklendiğinde ortaya çıkan rakam, sanatçının çocuklarına kişi başı yaklaşık 600 milyon TL düşeceğini gösteriyor.

Telif gelirlerinin dağılımı ne olacak?

Ferdi Tayfur’un yıllık telif gelirleri şöyle dağılıyor:

Müzik meslek birliklerinden hak edişler: 12 milyon TL

Dijital platformlardan telif gelirleri: 23 milyon TL

Aylık yaklaşık 3 milyon TL'ye ulaşan bu gelirler, aile içinde yeni bir mücadele alanı yaratacak gibi görünüyor.