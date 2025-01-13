Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, bazı basın organlarında ve sosyal medyada sanatçının yıllık 35 milyon TL telif geliri aldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı. Ergül, bu tür haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığına dair söylentiler doğru değildir" dedi.

Ferdi Tayfur’un eser zenginliği

MESAM Başkanı, Ferdi Tayfur’un çok değerli bir sanatçı olduğunu ve MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu dile getirdi. Tayfur’un eserleri, milyonlarca insan tarafından beğenildiği için her zaman telif gelirleri bakımından ilk 20’de yer alıyor. Ancak Ergül, son yıllarda artan telif gelirlerine rağmen, telaffuz edilen 35 milyon TL gibi astronomik rakamların gerçekçi olmadığını ifade etti.

"Türkiye’de kimse için ulaşılabilir değil"

Ergül, "Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır. Ancak bu tür büyük rakamlar Türkiye’de kimse için ulaşılabilir değil" dedi. Ayrıca, iddia edilen 35 milyon TL'lik telif geliri rakamının, MESAM'ın gelecekteki özverili çalışmalarıyla ancak birkaç yıl içinde ulaşılabilecek bir seviye olabileceğini belirtti. Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz, fakat belirtilen rakamlar kesinlikle gerçekçi değildir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.