Ferdi Tayfur’un vefatıyla birlikte ailesi arasında yaşanan tartışmalar medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü sanatçının cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Şirin Gözalıcı, iddialara son noktayı koymak için sessizliğini bozdu.

“Tuğçe'nin, şarkılarını söylemesi yasaklandı”

Günaydın gazetesine konuşan Şirin Gözalıcı, “Bu konuyla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum” diyerek açıklamalarda bulundu. Dayısının, Tuğçe Tayfur’un sansasyonel özel hayatı nedeniyle Tayfur soyadını ticari amaçla kullanmasını istemediğini belirten Gözalıcı, “Dayım, şarkılarını söylemesini hem hayattayken hem de vefatından sonra yasakladı” dedi.

“Dayımın parasına ihtiyacım yok”

Maddi durumu iyi olduğunu söyleyen Gözalıcı, dayısının Tuğçe’ye soyadını kullanmaması için dava açtığını ve bu kararı tamamen kendisinin aldığını vurguladı. “Beni dava açtırmış gibi gösteriyorlar, bu doğru değil. Dayımın mirasçısı da değilim, parasında gözüm yok. Marmaris’te yıllarca dayımla beraber yaşadım, ona gönülden destek oldum” diyerek iddiaları reddetti.

“Kimse baba ile kızın arasına giremez”

Gözalıcı, kendisine yönelik suçlayıcı ifadelere rağmen bugüne kadar sessiz kaldığını ancak artık açıklama yapma gereği hissettiğini belirtti. “Dayımın ailesiyle yaşadığı sorunlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Baba ile kızın arasına kimse giremez” dedi ve Tuğçe Tayfur’a sitem etti.