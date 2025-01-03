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Ferdi Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından ailesi ve doktorlarının isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Medical Park Antalya Hastanesi’nde bir süre önce ameliyat edilen Tayfur, dün hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur’un cenazesi, Antalya'dan saat 11.45’te kalkan bir uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Havalimanına inişin ardından, cenaze kargo terminaline taşındı. Burada yapılacak işlemlerin ardından, Tayfur’un cenazesi yakınları tarafından teslim alınacak.

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur , Antalya 'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur’un cenazesi, Antalya'dan İstanbul’a sevk edilmek üzere uçakla yola çıktı.

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