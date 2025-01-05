Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından düzenlenen cenaze töreni sırasında, hayranları camiye girerken yaşanan bir hırsızlık olayı gündeme geldi. Cenaze namazından önce ikindi namazını kılmak için camiye gelen bazı hayranlar, namaz sonrası ayakkabılarının çalındığını fark etti.

Ayakkabıları çalınan bir hayran, yaşadığı olayı şu sözlerle dile getirdi: "Ferdi Baba'nın cenazesi için Ümraniye'den kalktık buraya geldik lakin Allah gani gani rahmet eylesin. Burada 7-8 kişinin ayakkabısı camide kayboldu. O da ona feda olsun." Bir başka hayran ise, "Ayakkabıyla geldik, yalın ayak gideceğiz buradan" diyerek durumdan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Ayakkabısı çalınan bazı hayranlar, caminin karşısındaki alışveriş merkezinden yeni ayakkabı almak için zaman geçirdi. Bazı hayırseverler ise çalınan ayakkabılarının yerine yeni ayakkabılar hediye etti.