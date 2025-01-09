Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatının ardından hem kişisel hayatı hem de mirası gündemde kalırken, cenaze töreninde yaşanan tartışmalar da dikkat çekti. Cenaze sırasında, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un kalabalıktaki bir kişiyle girdiği tartışma ve yaşanan küfürleşmeler ise uzun süre konuşuldu. Ancak Tuğçe Tayfur’un eşi ve Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Eşim 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor"

Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini bozan Muhammet Aydın, duygusal bir açıklama yaptı. Eşi Tuğçe Tayfur’un durumuna dikkat çeken Aydın, “Çok üzgünüm. Nasıl bir şeyin içerisindeyiz bilmiyorum. Ben eşime üzülüyorum. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor, hamile” dedi.

“Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü”

Aydın, Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiği geceyi de anlatarak, “Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Rabbim mekanını cennet eylesin” şeklinde ifadeler kullandı. Ferdi Tayfur’un vefatı, ailesi ve sevenlerini derinden üzmüşken, Aydın’ın açıklamaları da aile içindeki zorlukları gözler önüne serdi.