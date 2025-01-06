79 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından, son olarak Marmaris Adaköy’deki denize sıfır evi gündeme geldi. Tayfur’un, yıllarını verdiği müzik kariyerinin ardından son günlerini burada geçirdiği bilinmekte. Ancak ölümünün ardından evi sessizliğe büründü ve o evdeki dikkat çeken detaylar da basına yansıdı.

Ferdi Tayfur’un serveti gündeme gelmişti

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından, şarkıcının serveti ve yaşamı hakkında çeşitli detaylar ortaya çıkmıştı. Tayfur’un şarkıları, filmleri ve sahne performansları ile milyonlarca insanın kalbinde iz bırakan ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği bu denize sıfır ev, özel bir anlam taşıyor. Evin görüntüleri, Tayfur’un özel hayatına dair dikkat çeken ipuçları veriyor.

Tayfur, son zamanlarında Marmaris Adaköy’deki bu evde huzurlu bir yaşam sürmüş ve hayatını kaybetmeden önce burada geçirdiği zaman, yakınları tarafından da oldukça özel bir dönem olarak tanımlanmıştı. Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından ev, sessizliğe bürünmüş durumda.