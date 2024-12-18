Antalya’da özel bir hastanede tedavi altında olan Tayfur’a hayranlarından biri olan Talha Siraç Ünlü (17), hastane önünde adeta nöbet tutuyor. Ünlü, sanatçının iyileşmesi için sabırla beklerken, “Bu bir hastalık gibi bir şey. Şarkılarını dinlemeden duramıyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmayı çok isterim” diyerek duygularını dile getirdi.

Ferdi Tayfur Sağlık Kontrolünde

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde fenalaşan Ferdi Tayfur, ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Sanatçının önceki gün soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmiş, doktorlarının tavsiyesi üzerine ambulans uçakla Antalya’ya getirilerek burada başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklanmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Tayfur’un sevenleri, bir an önce sağlığına kavuşması için hastane önünde dua ediyor.

Genç Hayranın Büyük Bağlılığı

11 yaşında babasının dinlediği şarkılarla Ferdi Tayfur’un sesiyle tanışan Talha Siraç Ünlü, sanatçıya olan hayranlığını yıllardır sürdürüyor. Tayfur’un şarkıları, filmleri ve hayat tarzından büyük ölçüde etkilendiğini söyleyen genç hayran, sanatçının şarkılarını ezbere bildiğini ifade etti.

“Her şarkısı benim için bir anlam taşıyor. Onun sesindeki derinlik ve samimiyet beni çok etkiliyor. Şarkılarının girişinden itibaren başka bir dünyaya geçiyorum.”

Tayfur’un Şarkılarıyla Saz Çalmayı Öğrendi

Yaşıtlarının çoğunun rap müzik dinlediğini, ancak kendisinin Ferdi Tayfur’un eserleriyle büyüdüğünü anlatan Ünlü, Tayfur’un şarkılarını dinleyerek saz çalmayı öğrendiğini söyledi. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalan genç hayran, “Ferdi Tayfur şarkıları dışında başka şarkılar çalmak istemiyorum. Onun eserlerini çalarken ayrı bir bağ kuruyorum” dedi.

“Tanışmak En Büyük Hayalim”

Ferdi Tayfur’un filmlerini defalarca izlediğini ve sanatçının mütevazı kişiliğine hayran kaldığını belirten Ünlü, “Derbeder filmini en az 10-15 kez izledim. Röportajlarından izlediğim kadarıyla çok alçakgönüllü bir insan. Onunla 5 dakika da olsa tanışmak en büyük hayalim” ifadelerini kullandı.

Sabırla Güzel Haber Bekliyor

Hastane önünde sanatçının iyileşmesi için bekleyişini sürdüren Talha Siraç Ünlü, Tayfur’un hayranı olmaktan gurur duyduğunu ve sanatçıyı örnek aldığını belirtti. Ünlü, “Ferdi Tayfur’un hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkmasını dört gözle bekliyorum. Onun eserleriyle büyüdüm ve her zaman onun izinden gitmeye devam edeceğim” dedi.

Tüm hayranları gibi Talha Ünlü de Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur’un sağlığına kavuşacağı gün için umutla bekliyor.