Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde yaşadığı ailevi gerilimlerle gündeme gelmişti. Özellikle babasıyla yaşadığı davalık süreçle dikkat çeken Tayfur, babasının vefatının ardından mağazasını kapatma kararı aldı.

Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe Tayfur'a karşı açtığı dava, "Tayfur" soyadının ticari amaçla kullanılmaması gerektiği gerekçesiyle başlamıştı. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Tuğçe Tayfur, mağazasının tabelasını söktü ve içini boşalttı. Mağazanın kapatılma nedeni ise henüz açıklanmadı.