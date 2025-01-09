Arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatından sonra, geride bıraktığı büyük servet ve yatırımları gündeme geldi. İstanbul, Adana ve Marmaris’te büyük çaplı yatırımlarının olduğu ortaya çıkarken, Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un mirastan pay alıp almayacağı ise en çok merak edilen konu oldu.

Ferdi Tayfur’un avukatı açıkladı: Tuğçe Tayfur Miras hakkını alacak

Bir televizyon programında konuyla ilgili açıklama yapan Ferdi Tayfur'un avukatı, Tuğçe Tayfur’un mirastan menedilmediğini ve payını alacağını duyurdu. Avukat, “Tuğçe Hanım mirastan menedilmedi, vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Şu an ailemiz acısını yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Baba ve kız arasındaki gerilim: Eşiyle ilgili dava

Avukat, Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın hakkında dikkat çekici açıklamalarda da bulundu. "Ferdi Bey’in Tuğçe Hanım’dan 50 milyon istediğine dair bir dilekçe paylaşıldı. O dilekçe sahte. Bu sebeple dava açtım. Ayrıca aklıma şu geldi; baba ve kızın arasını bozmuş olabileceği düşünülen kişinin Muhammed Aydın olduğuna dair şüphelerim var" diyerek, ailedeki gerilimle ilgili ipuçları verdi.