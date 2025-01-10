Arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras tartışmaları gündeme oturdu. Ünlü sanatçının 9 çocuğu arasında devam eden miras anlaşmazlığı, son olarak ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın dikkatini çekti.

İzzet Yıldızhan, basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Ferdi Tayfur’un çocuklarına sitem etti. Tayfur’un sanat yaşamı boyunca Türkiye’ye büyük eserler kazandırdığını vurgulayan Yıldızhan, "Ferdi Abi’nin ardından yaşananlar çok üzücü. Miras haktır ama kavgayla çözülecek bir mesele değil. Babalarının kemikleri sızlamasın diye medeni bir şekilde masaya oturup konuşmaları gerekiyor,” dedi.

87 evin ve telif haklarının mirası odak noktası oldu

Ferdi Tayfur’un geride bıraktığı mirasın büyüklüğü tartışmanın odak noktası oldu. Ünlü sanatçının İstanbul, Adana ve Marmaris’teki 80 dairesi, 7 villası ve Marmaris’teki bir yarım adası dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyar liralık bir servet bıraktığı ortaya çıktı. Buna ek olarak, Tayfur’un sanat kariyeri boyunca ürettiği eserlerin ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de bu mirasın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tuğçe Tayfur ve aile içi çatışmalar devam ediyor

Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un, cenaze töreninde yaşadığı tartışma da gündemdeki yerini koruyor. İzzet Yıldızhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babalar haklıdır. Çocukların bazen kırgınlıkları olabilir ama bu, aile içi bağları zedelememeli," diyerek tartışmaların daha fazla büyümemesi gerektiğini söyledi.

"Herkes mağdur olur" uyarısı

Kendi geniş ailesine de atıfta bulunan Yıldızhan, miras tartışmalarının aile bağlarına zarar verebileceğini belirterek, "Dokuz çocuğum var, onlarla ağladım, onlarla güldüm. Bu tür meselelerde herkes mağdur olur. Medeni bir şekilde anlaşmak şart," dedi.