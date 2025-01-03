Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ancak Tayfur’un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Sanatçının "Öldüğüm zaman da şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinlesinler diye söyleyeceğim" şeklindeki sözleri, ölümünün ardından daha da dikkat çekti.

Tayfur’un şarkıları ve mirası

Ferdi Tayfur, röportajında şarkılarının halk için yapıldığını ve çocukları veya mirasçıları tarafından ticari amaçla kullanılmasını istemediğini belirtmişti. "Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.

Kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı hukuki süreç

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı tartışmalar da gündeme geldi. Bir dönem "Soyadı" meselesi yüzünden mahkemelik olan ikili, Tayfur'un kızı Tuğçe'nin soyadını ticari amaçla kullanmasını sorun etmişti. Tayfur, kızı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.