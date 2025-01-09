Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, serveti ve mirası üzerine birçok spekülasyon yapılırken, Tayfur’un hayattayken aldığı kararlar ve açıklamaları da dikkat çekiyor. Sanat-siyaset ayrımına dair yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi.

Politika ve sanat ayrılığı

79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından yeni bir itirafla yeniden gündemde. Tayfur’un 2013 yılında Olcay Ünal Sert’e verdiği röportaj, şarkıcının politikaya dair düşüncelerini gün yüzüne çıkardı. Tayfur, o dönemde kendisine bir milletvekilliği teklifi geldiğini fakat bu teklifi kabul etmediğini belirterek, “Politikayla sanatı karıştırmam” demişti.

Son yolculuğu

Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının cenazesi, cumartesi günü AKM’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülüp namazı kılındı ve Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.