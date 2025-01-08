Ferdi Tayfur’un mirası ve son anları

79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından hem mirası hem de son anlarındaki durum gündeme geldi. Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tamgüç, Tayfur’un kızı Tuğçe’yi mirasından men etme kararının arkasındaki sebepleri ve Ferdi Tayfur’un son anlarında kimlerin yanında olduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe arasındaki kriz

Avukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe hakkında, şarkıcı ile yazışmalarını ve konuşmalarını anlatarak, Tayfur’un “şarkılarımı bile okumasın” dediğini belirtti. Tayfur’un kızı ile ilgili açılan davanın duruşma tarihinin belirlendiğini de ifade etti. Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşi hakkında hakaretlere maruz kaldıklarını belirten avukat, Ferdi Tayfur’un kızını mirasından men etme kararını verdiğini ancak bunu hayatta gerçekleştirmeye ömrünün yetmediğini söyledi.

Ferdi Tayfur’un son anları

Avukat, Tayfur’un son anlarında yanında olan kişinin, şarkıcının ilk eşi Zeliha Turanbayburt olduğunu belirtti. Ayrıca, Ferdi Tayfur’un hayatta iken eski eşi Necla Nazır’a ve kızı Tuğçe’ye yaptığı fedakarlıklar ve milyonlarca lira harcadığına da değindi. Ancak, buna rağmen hem Ferdi Tayfur’un hem de avukatının hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Necla Nazır’dan tepki

Avukat, program sırasında Necla Nazır’ın arayarak “aileden biri değil, neler yaşandığını bilemez” dediğini ve bu açıklamaya tepki gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Tayfur’un kızı Tuğçe’nin hastaneye dahi gelmediğini söyledi.

Bu açıklamalarla birlikte, Ferdi Tayfur’un son anlarında ve mirasında yaşananlar, Tayfur’un ailesiyle yaşadığı gerilimleri yeniden gündeme getirdi.