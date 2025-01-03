Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un vefat haberinin ardından, eski eşi ve Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necla Nazır, duygusal bir açıklamada bulundu. Nazır, ''Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı'' ifadelerini kullandı.

Necla Nazır: "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı"

Sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından eski eşi Necla Nazır, sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi: “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş.”

Tuğçe Tayfur ile yaşadığı krize de dikkat çekildi

Bir dönemin ünlü çiftlerinden Ferdi Tayfur ve Necla Nazır arasında, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadıkları gerilimli günler hafızalardan silinmemişti. Nazır, o dönemde, eski eşine yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. "Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde sert sözler sarf etmişti.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni detayları belli oldu

Ferdi Tayfur'un cenazesi, İstanbul AKM'de 4 Ocak saat 12.00’de yapılacak. Ardından, Emirgan Çınaraltı Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve Tayfur, Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.