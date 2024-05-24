Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle Double Tree By Hilton Otel'de bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda Zeyrek, göreve geldiği günden beri hayata geçirdiği projelere değindi ve basına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan basın mensuplarını tek tek selamlayan Başkan Zeyrek, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Yerel seçim sürecinde basınla yaşadığı aksaklıklara değinen Zeyrek, bundan sonra basın mensuplarının özgürce çalışabileceklerini ve yanlış gördükleri şeyleri yazmaktan çekinmemelerini istediğini vurguladı.

"Yerel basını bizi ayakta tutacak"

Zeyrek, konuşmasının önemli bir bölümünde basın özgürlüğüne değindi. Yerel seçim sürecinde bazı basın mensuplarının özgürce çalışamadığını ve bazı direktifler aldığını belirten Zeyrek, "Bundan sonra bunların asla ve asla olmayacağını söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ben yerel basında tüm arkadaşlarımla birlikte olacağım. Yerel basın benim için çok önemli. Sizin kalemleriniz artık özgür bırakılacak. Biz size bu destekleri vereceğiz ama bu desteğin karşılığında bizim yaptığımız bir yanlışı, size göre yanlış veya eksik gördüğünüz şeyleri destek alamama kaygısıyla yazamamazlık asla ve asla yapmayın. Doğru neyse doğruyu yansıtın, çünkü siz doğruyu yansıttığınız zaman çok değerli vatandaşlarım, bu haberleri sizden alıyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz 10 yıllık süreçte, Belediye Başkanının bir yoğurt yeme şekli vardı. Ama 31 Mart’tan itibaren bu son buldu. Ben size benim için olumlu haberler yapın diye bu desteği vermiyorum, yerel basını önemsediğim için bu desteği veriyorum. Ve sizlerin var olması gerekiyor. Sizlerin varlığı bizleri kesinlikle ayakta ve dinç tutacaktır. Halkımız doğru haber kaynağına ulaşacaktır. Benim sizden istediğim tek şey, doğruluk ve dürüstlüktür." ifadelerini kullandı.

Getirilecek yenilikler

Vatandaşların su pahalılığından duyduğu rahatsızlığı gidermek için ilk 2 ton suyun 1 TL'den verileceğini ve kademeli olarak %30 indirim uygulanacağını açıkladı.

Kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırıldığını ve vatandaşların dilekçe vermeleri halinde mekanik sayaçlarla değiştirebileceklerini belirtti.

Toplu ulaşımdaki araç sayısını iki katına çıkaracaklarını ve durakta bekleme süresini ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Huzurevi sakinlerine verilen desteğin 1000 liradan 3504 liraya çıkarıldığını açıkladı Hallerdeki ücretsiz bekleme süresinin 2 saate çıkarıldığını ve esnafın ekonomik yükünü hafiflettiklerini belirtti.

Memurların sosyal denge tazminatının %120 oranında en üst seviyeden ödeneceğini duyurdu. Şehir dışına yapılan cenaze nakillerinden artık ücret alınmayacağını açıkladı.

Belediye tesislerinin komik rakamlara kiralanması kararının iptal edildiğini ve tesislerin yeniden halka kazandırılacağını belirtti.