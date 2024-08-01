Basketbol takımının sürekliliği

Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının şehrin bir simgesi olduğunu ifade etti ve takımın devam edeceğini belirtti. Ancak bu süreçte maliyetlerin sponsorlar aracılığıyla karşılanacağını duyurdu. "Geçtiğimiz dönemde basketbol kulübüne tam 210 milyon TL harcandı. Bu dönemde enflasyonla birlikte 250-260 milyon TL’lik bir bütçe ayırmamız gerekiyordu. Ancak bu, bütçemizdeki bir para değil. Bizim bütçemizin sadece binde 7’sini harcayabiliyoruz" diye konuştu.

Eski yönetim eleştirisi

Zeyrek, geçmiş yönetimin harcamalarını eleştirerek, "Önceki başkan, müteahhitlere usulsüzlüklerle 10 liralık ihaleyi 12 liraya vererek, o iki lirayı basketbola ve Manisa FK’ya harcamayı başarı sayıyordu" dedi. Zeyrek, mevcut yönetim anlayışının bu tür harcamalara izin vermeyeceğini ve sadece kişisel çıkarlar için para harcayan zihniyeti kınadığını ifade etti.

Sponsorluk anlaşmalarıyla ilerleme

Başkan Zeyrek, Manisa basketbol takımının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu şehir için bir marka ve simgedir. Sponsorluk anlaşmaları yaptık ve bu çerçevede Manisa basketbol takımı iddialı bir şekilde yoluna devam edecek. Ancak bunun maliyeti Manisa Büyükşehir Belediyesinden değil, sponsorların bütçesinden karşılanacak" dedi