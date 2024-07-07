Yurt genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda, 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan Hilal Koyuncu, Eymen Sunmaz, M. Eymen Çağlayan, Ali Eren Dalgıç, Eren Naymanol ve Ferhat Ege Akarsu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Zeyrek, gençlerin bundan sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diledi.

"Manisa’nın sembolü oldunuz"

Başkan Zeyrek, elde edilen başarıların Manisa'nın gururu olduğunu belirterek, "Manisa’nın sembolü oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da Manisa’ya değerler katacağınıza inanıyorum. Sizi yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize çok teşekkür ederim. Bu gururu bizlere ve ailelerinize yaşattınız, iyi ki yaşattınız. Manisa’mızdan 500 tam puan alarak birinci çıkmak büyük bir başarı. Bu başarının nasıl bir duygu olduğunu sizlerden dinlemek istiyorum. Çünkü bu başarıya şahsım adına ben ulaşamadım, çocuklarım da ulaşamadı. Herkese nasip olmayan bir şey. Bu bir birlikteliğin, bir bütünlüğün, bir hedefin başarısı. Sizleri çok tebrik ediyorum. Umarım bundan sonraki yaşamınızda da aynı başarıları devam ettirirsiniz, hem Manisa’ya hem ülkeye çok faydalı birer birey olursunuz. Benim en büyük isteğim bu olur. Emeklerinden dolayı ailelerinize de teşekkür ediyorum. Çok gurur verici bir şey olsa gerek. Bu gururu sizlere çocuklarınız yaşattı. Umarım bundan sonraki üniversite ve iş hayatınızda da aynı başarılarınız devam eder” dedi.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, “Sizler Manisa’nın gururusunuz. Hem eğitim hayatınızda hem de sosyal hayatınızda ne gibi istekleriniz olursa lütfen çekinmeden iletin. Biz sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.