Yoğun bakımda tedavi altına alınan Edip Akbayram, hastaneye koşan ünlü isimler arasında yer alan Ferhat Göçer tarafından ziyaret edildi. Sanatçı Ferhat Göçer, Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu:

"Edip ağabey Türkiye’nin en önemli sanatçılarından ve çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Durumu çok hassas, fakat Türkiye’nin en kıymetli sağlık ekipleri burada ve sağlık durumu yakından takip ediliyor. Durumu ciddiyetini koruyor."

Ailesi umutlu ve dua bekliyor

Edip Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram, kocasının iyileşeceğine inandıklarını ve sahnelere döneceği yönündeki umutlarını dile getirdi:

"İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

"Gönül rahatlığıyla onlara emanet ediyoruz"

Ferhat Göçer, hastanede Akbayram’ın tedavisini üstlenen hekimlerin Türkiye’nin en önemli sağlık kadrolarından oluştuğunu belirterek, gönül rahatlığıyla sanatçıyı onlara emanet ettiklerini ifade etti.