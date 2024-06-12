Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Fernando Santos'u milli takımın başına getirdiğini açıkladı. Portekizli teknik adam, Azerbaycan Milli Takımı'nı rekabetçi bir seviyeye taşıma ve çocuk futbolunu geliştirme hedefiyle göreve başladı.

AFFA'nın 3 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, milli takımın teknik direktörlüğü için Fernando Santos'un adaylığı masaya yatırıldı.Yapılan açıklamada, "Görüşmelerde güçlü, rekabetçi ve başarılı bir milli takım oluşturulmasının yanı sıra ülkemizde çocuk futbolunun geliştirilmesi gerektiği de belirtildi," ifadelerine yer verildi.

Fernando Santos'un kariyeri

Portekizli teknik direktör Fernando Santos, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmış bir isim.Santos, daha önce Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırarak Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmış ve son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştır.

Santos'un görevi kısa vadeli olmayacak ve belli bir süreyi kapsayacak. Portekizli teknik adama, rekabetçi bir takım oluşturarak EURO 2028 eleme aşamasında başarılı bir performans sergileme hedefi verildi. Ayrıca, Azerbaycan'da çocuk futbolunun geliştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi de Santos'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.