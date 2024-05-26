Bu doğrultuda, Fersan'ın Türkiye ve global pazarlardaki markalaşma ve büyüme stratejilerini yönlendirecek yeni bir isim göreve getirildi: Besime Bakiler.

Besime Bakiler, Fersan'ın Head of Marketing pozisyonuna getirilerek, markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde liderlik rolünü üstlenecek. Görevi gereği, Türkiye'de ve uluslararası arenada Fersan ve Develey ürünlerinin markalaşma sürecine öncülük edecek ve markanın büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri belirleyecek.

Besime Bakiler, başarılı bir akademik geçmişe sahiptir. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Maliye bölümlerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, pazarlama alanında uzmanlaşmak için Katip Çelebi Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına 2002 yılında Citibank'ta başlayan Besime Bakiler, finans sektöründeki deneyiminden sonra perakende ve gıda sektöründe kariyerine devam etmiştir. Koç Holding bünyesindeki Düzey Dağıtım ve ardından Özsüt Gıda gibi büyük şirketlerde görev almıştır. 2005 yılından itibaren ise Abalıoğlu Lezita Gıda'da Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış ve bu süreçte markanın pazarlama stratejilerini başarıyla yönetmiştir.