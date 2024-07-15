Ferzan Özpetek, sinemada yarattığı büyüleyici dünyaları bu kez edebiyat sahnesine taşıyor. "Saklı Yürek" adlı yeni kitabı, Can Yayınları tarafından yayımlandı ve okurlarıyla buluştu. Aşk ve gizem dolu bu hikâye, Özpetek'in karakteristik duyarlılığı ve derin anlatımıyla dikkat çekiyor.

Ferzan Özpetek'in "Saklı Yürek" kitabı, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve aşkın farklı yüzlerini keşfe çıkan bir roman. Hikaye, farklı zaman dilimlerinde geçen iki ana olay örgüsünü takip eder. Bir yanda günümüzde yaşayan genç bir kadının, ailesinin geçmişine dair gizemli bir sırrı çözme çabası; diğer yanda ise İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir aşk hikayesi yer alıyor.

Aşk, gizem ve geçmişin izleri

Kitap, geçmişin gölgesinde yaşayan karakterlerin, günümüzdeki yaşamlarına nasıl etki ettiğini gösteriyor. Ana karakter, ailesinin tarihindeki gizemli olayları araştırırken, bir yandan da kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte, aşkın iyileştirici ve dönüştürücü gücüyle tanışır.

Kitapta yer alan karakterler

"Saklı Yürek" romanında, her biri derinlikli ve çok yönlü karakterler yer alıyor. Ana karakterin geçmişteki olayları araştırırken tanıştığı kişiler hem hikayeyi zenginleştiriyor hem de okuru farklı duygusal deneyimlere sürüklüyor.

Ana karakter: Günümüzde yaşayan genç bir kadın. Ailesinin geçmişine dair sırları çözmek için bir yolculuğa çıkar.

Geçmişten gelen aşıklar: İkinci Dünya Savaşı sırasında aşk yaşayan bir çift. Onların hikayesi, ana karakterin keşifleriyle paralel olarak ilerler.

Destekleyici karakterler: Ana karakterin araştırmasında ona yardımcı olan arkadaşları ve aile üyeleri. Her biri, hikâyeye farklı bir bakış açısı kazandırır.

Özpetek'in anlatım gücü ve sinematografik dokunuşu

Ferzan Özpetek'in "Saklı Yürek" kitabı, onun sinemadaki anlatım gücünü edebiyat sahnesine taşıyor. Kitapta yer alan betimlemeler, karakterlerin iç dünyalarını ve duygusal derinliklerini okura ustalıkla aktarıyor. Özpetek'in sinematografik dokunuşları, hikayeyi daha canlı ve etkileyici kılıyor.

Ferzan Özpetek'in "Saklı Yürek" kitabı, aşk ve gizem dolu bir yolculuğa çıkmak isteyen okurlar için eşsiz bir eser. Can Yayınları tarafından yayımlanan bu kitap, Özpetek'in karakteristik duyarlılığı ve derin anlatımıyla dikkat çekiyor. "Saklı Yürek", geçmişle günümüz arasında köprü kuran hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle, okurlarını derin bir edebiyat şölenine davet ediyor.

Arka kapaktan: İnsan yüreğini nereye saklar?

Roma’nın merkezinde, anılarla dolu görkemli bir ev, yıllarca kilitli kalmış bir oda, şaşırtıcı bir tablo koleksiyonu, aniden kesilen tutkulu bir aşk... Saklı Yürek, farklı zaman ve mekânlarda yaşayan, her engeli aşarak birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmeyen iki kadının ve onları buluşturan büyük sırrın hikâyesi.

Usta yönetmen Ferzan Özpetek bir kez daha hayal gücünü serbest bırakıyor ve çok satan romanı Bir Nefes Gibi’de olduğu gibi kadın kalbini büyük bir duyarlılıkla ele alıyor.