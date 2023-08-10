Türkiye ve çevre ülkelerde yapılan ilk kutlama fuarı olma özelliğini taşıyan Festiveworld İzmir, İZFAŞ ve Messe Frankfurt İstanbul ortak organizasyonu ile 25–28 Ekim 2023 tarihleri arasında fuarizmir'de düzenleniyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Festiveworld İzmir, düğünlerden doğum günü partilerine, bayramlardan yılbaşı kutlamalarına kadar tüm özel günler için en son ürün ve trendleri bir arada sunacak.



Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan Cumhuriyet mirasımız İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere; Marble İzmir, IF Wedding Fashion İzmir, TTI İzmir gibi dünyada ses getiren fuarlar düzenleyen İZFAŞ ile dünya çapında 180 ülkede temsil edilen ve her yıl 150’nin üzerinde düzenlediği ticaret fuarları ile Türk ihracatçılarının yeni pazarlara açılmasını sağlayan Messe Frankfurt Group şirketlerinden Messe Frankfurt İstanbul arasında ortaklığa imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i fuarlar kenti yapma vizyonuyla hareket ederek kurulan bu ortaklığın ilk projesi olan Festiveworld İzmir: Kutlama, Davet ve Etkinlik Malzemeleri ve Hizmetleri Fuarı, iki kurumun ortak organizasyonu ile Türkiye ve çevre ülkelerde düzenlenen ilk kutlama fuarı olarak hayat bulacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Messe Frankfurt İstanbul iş birliğiyle fuarizmir’de düzenlenecek. Festiveworld İzmir, 25–28 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar; etkinlik organizatörleri, tedarikçileri ve mekânları başta olmak üzere 40’tan fazla meslek grubunu içinde barındıran etkinlik sektörünün İzmir’deki tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayan İzmir Organizasyon Bileşenleri Derneği (İZOB-DER) tarafından da destekleniyor.



Festiveworld İzmir; düğünlerden doğum günü partilerine, bayramlardan yılbaşı/kış sezonuna ve tüm özel kutlamalarla ilgili en yeni ürünleri ve hizmetleri sunan üreticiler ile sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Fuar, sektörde gelecek sezona dair yenilikler ve trendleri önceden analiz etme imkânı da sağlayacak. Fuarın katılımcı profilini, kutlama ve sezonluk dekorasyon, balo ve düğün organizasyonu ve dekorasyonu, sofra dekorasyonu, görsel düzenleme ve ışıklandırma, dış mekân şehir süslemesi, mum ve parfüm, hediye fikirleri, kutlama lezzetleri firmaları ile mekânlardan araç kiralamaya, etkinlik organizatörlerinden fotoğraf sanatçıları ve müzisyenlere kadar çeşitli alanlardaki hizmet sağlayıcılar oluşturacak.



Festiveworld İzmir’in ziyaretçi profilini ise belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri temsilcileri, HoReCa profesyonelleri, iç mimarlar, tasarımcılar, organizatörler, sektör temsilcileri, Türkiye ve çevre ülkelerden satın alma profesyonelleri oluşturacak. Ziyaretçiler, fuarda yeni tedarikçiler ile bir araya gelerek kutlamalarda kullanılacak yeni ürünleri ve fikirleri bulabilecekleri gibi aynı zamanda kişisel becerileri ve gelişimleri için seminerlere, atölye çalışmalarına da katılabilecek. Festiveworld İzmir, birçok yenilikçi etkinliğe ev sahipliği yaparken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamalarını da kapsamına alacak ve düzenlenecek etkinliklere önderlik yapacak. Detaylı bilgi için festiveworld.com.tr adresi ziyaret edilebilir.



Fuarın destekçileri ise T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Organizasyon Bileşenleri Derneği (İZOB-DER).