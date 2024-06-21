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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekip tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 2'si çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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