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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot un motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltı na alındı.

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