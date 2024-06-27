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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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