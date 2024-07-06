Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fethiye açıklarında görevde bulunan Sahil Güvenlik Gemisi'nin fiber karinalı lastik bot tespit ettiğini ve durdurduğunu açıkladı. Botta biri çocuk olmak üzere 25 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Hangi ülkeden oldukları açıklanmadı

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin durumuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Göçmenlerin neden Fethiye açıklarında bulunduğu ve hangi ülkeden geldikleri henüz açıklanmadı.