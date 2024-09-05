Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında deniz üzerinde lastik botlar ve can salları içinde tehlikede olan düzensiz göçmenler tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki lastik bot ve üç can salı içerisindeki toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı.

20 çocuk kurtarıldı, 5 kaçakçı şüphelisi gözaltında

Göçmenler arasında 20 çocuk bulunurken, operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 kişi de gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyet birimlerine teslim edildi.