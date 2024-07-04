Fethiye Akşamları Müzikle Şenleniyor

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen "Müzikli Fethiye Akşamları" etkinliği, bu akşam saat 20.30'da Bahriye Üçok Parkı'nda başlıyor. Temmuz ayı boyunca sürecek olan Açık Hava Konserleri serisinde 11 etkinlik düzenlenecek.

İlk konser Aysun Karasaçlı ve Adem Kazan

Etkinlik serisinin ilk konseri, Aysun Karasaçlı ve Adem Kazan'ın performanslarıyla başlayacak. 11 Temmuz'da Osman Batur Keser Belediye Kent Orkestrası, Şehit Fethi Bey Parkı'nda sahne alacak.

DJ performansı Ölüdeniz'de

16 Temmuz'da ise İbrahim Kurnaz'ın DJ performansı Ölüdeniz Sahil Bandı'nda gerçekleşecek. Tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Fethiye Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm halkımız davetlidir" denildi.