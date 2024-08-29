Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Karaca, bu büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerini ve önemini dile getirerek, şehitleri rahmetle andı ve ulusal bayramların önemine dikkat çekti.

Büyük Taarruz ve zaferin önemi

Başkan Alim Karaca, 30 Ağustos 1922’nin, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Mesajında, 26 Ağustos 1922’de başlayan ve dört gün süren Büyük Taarruz’un, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli anlarından biri olduğunu vurguladı. Bu zaferin, Türk tarihinin temel taşlarından biri olduğunu ve 30 Ağustos’un Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşadığı sürece kutlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

Başkan Karaca, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nın son aşaması olan Büyük Taarruz’un komutanlığına ve bu mücadelenin Türk milletinin özgürlük mücadelesindeki rolüne dikkat çekti. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Atatürk’ün, 30 Ağustos 1922’deki zaferle Türk milletinin bağımsızlığını sağlamış olduğunu belirtti. Büyük Taarruz’un, düşman ordularının bozguna uğratılmasıyla sonuçlandığını ve bu zaferin ardından 9 Eylül’de İzmir’in düşmandan temizlendiğini hatırlattı.

Ulusal bayramların önemi

Karaca, 30 Ağustos Zaferi’nin öneminin hiçbir zaman azalmayacağını ve ulusal bayramların gölgeleneceğine, unutulacağına dair hiçbir güce izin vermeyeceklerini vurguladı. 30 Ağustos 1922 ruhunun, Türk milletinin benliğinde ve yüreğinde canlı kaldığını belirtti. Bu ruhu yok etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Başkan Alim Karaca, mesajının sonunda, bağımsız ve özgür bir ülkenin kurulması için verilen mücadeledeki başkahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle andı. Ayrıca, vatan için canını feda eden tüm şehitleri minnetle anarak, gazileri saygıyla yâd etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku içinde kutladığını belirterek, al bayrağa gönül vermiş değerli hemşerilerine selamlarını iletti.