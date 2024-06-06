1335. sokakta bulunan merkezin açılışına Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Ruhtan Başkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atık yönetiminde yeni dönem

Fethiye Belediyesi’nin yeni yatırımı olan Atık Getirme Merkezi, ilçedeki çevre dostu uygulamaların önemli bir ayağını oluşturuyor. Merkez, vatandaşların kâğıt, plastik ambalaj, ahşap, metal, demir ve cam gibi atıklarını getirebilecekleri bir alan sunuyor. Gelen atıklar, burada ayrıştırılarak geri dönüşüme veya uygun bertaraf yöntemlerine yönlendirilecek.

"Çevreyi koruma bilinci artıyor"

İklim Değişikliği Müdürü Selver Hatice Kabak, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu açılışın önemine değinerek, “5-12 Haziran Türkiye Çevre Haftasında bir dizi etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Amacımız, çevreyi korumanın ve sürdürülebilir kullanmanın önemine dikkat çekmek. Bu hafta boyunca daha sağlıklı bir çevre ve daha temiz bir dünya için umutların yeşermesini ve çevreyi koruma bilincinin artmasını hedefliyoruz.” dedi.

"Çevre bizim emanetimiz"

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise açılışta yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın sadece bugünün değil, geleceğin de sorumluluğu olduğunu vurguladı. “Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil, bir emanettir. Bu emaneti korumak için hepimize görevler düşüyor. Atık Getirme Merkezi gibi projelerle atıkların ekonomiye kazandırılması, yer altı kaynaklarının israfının önlenmesi ve atık bilincinin gelişmesi sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Atık getirme merkezinin faydaları

Açılışı yapılan Atık Getirme Merkezi, Fethiye’de çevre bilincini artırmayı ve atıkların doğru şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlar, evsel ve endüstriyel atıklarını merkeze getirerek geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak. Bu sayede hem doğanın korunması hem de ekonomik olarak değer kazanmış atıkların geri dönüşümü mümkün olacak.

Geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak

Fethiye Belediyesi’nin çevre projelerine olan yatırımları, gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Atık Getirme Merkezi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte, çevre kirliliğinin azaltılması, geri dönüşüm bilincinin artması ve kaynakların verimli kullanılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.