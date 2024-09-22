Fethiye Belediyesi, çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik etmek amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Haftanın son etkinliği ise sahil bandında yapılan bisiklet turu oldu. Etkinliğe Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katılarak pedal çevirdi.

"Gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam"

Bisiklet turu, Beşkaza Meydanı’na kadar uzanırken, etkinlik boyunca Cahit Gündüz Caddesi trafiğe kapatıldı. Turun ardından Beşkaza Meydanı’nda katılımcılara ücretsiz kahve dağıtımı yapılırken, bisiklet tamir hizmeti ve DJ performansı gibi etkinlikler de düzenlendi. Ayrıca, çevre bilinci hakkında bilgilendirmeler yapılarak sürdürülebilir ulaşımın önemi vurgulandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Fethiye’de bisikletlerimizle pedal çevirerek farkındalık oluşturduk. Hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bisiklet yollarını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz, yarımada için 13 km'lik bir bisiklet yolu projemiz var. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.