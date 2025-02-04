Fethiye Belediyesi, olası bir deprem için kapsamlı hazırlıklarını sürdürerek, afetlere karşı alacağı önlemleri güçlendiriyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet bilincini arttırmak adına yapılan çalışmalar, Fethiye halkının güvenliği için önemli bir adım.

Afet hazırlıklarında iş birlikleri ve eğitimler

Fethiye Belediyesi, afetlere karşı hazırlığı güçlendirmek adına Kent Konseyi ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Belediye, 2019 yılında kurduğu MAG-AMESAR Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri sayesinde, arama kurtarma çalışmalarında daha hızlı müdahale edebilecek kapasiteye sahip. Fethiye AKUT ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolleri ile afet müdahale süreçleri daha etkin hale getirilmiş durumda.

Afet toplanma alanları ve geçici barınma alanları duyuruldu

Fethiye Belediyesi, afet durumlarında kullanılmak üzere belirlenen 131 toplanma alanı ve 9 geçici barınma alanını halkla paylaştı. Bu alanlar, tabelalar ve yön levhaları ile vatandaşların kolayca ulaşabileceği şekilde duyuruldu. Ayrıca, Muğla AFAD ile koordineli çalışarak afet sırasında yapılacak müdahalelerin verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Fethiye’nin geleceği için Afet Koordinasyon Merkezi ve diğer projeler

Fethiye Belediyesi, ilerleyen süreçte Fethiye Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurmayı, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, deprem konteynerleri, deprem simülasyon tırı ve gezici mobil tuvaletler gibi projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Belediye Başkanı Alim Karaca, bu projelerin, ilçenin afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Sıvılaşma riski: Fethiye için alınan önlemler ve gelecek planları

Fethiye, 1. derece deprem bölgesinde yer alması sebebiyle sıvılaşma riski taşıyan bir bölge. Bu riski minimize etmek için yapılan zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında, jet grout ve kazık uygulamaları ile 119 iyileştirme ruhsatı verildi. Belediye, Fethiye’nin merkez mahallelerinde sıvılaşma riski bulunan alanlarda özel önlemler alıyor ve yapılacak imar planlarını buna göre şekillendiriyor.

Fethiye’nin depreme karşı güvenliği artıyor

Fethiye, depreme karşı dirençli bir şehir haline gelmesi için çeşitli projeleri devreye alarak, yapı stoğunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni projelerle daha güvenli bir Fethiye için atılacak adımlar, deprem bilinci ve hazırlığı konusunda önemli bir örnek teşkil edecek.