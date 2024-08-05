Fethiye Belediyesi, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye ve üniforma desteğinde bulunmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen destek projesi için başvurular alınmaya başlandı. Başvuruları tamamlanan ve gerekli incelemelerden geçen ailelerin Belediyem Kart hesaplarına yardım tutarları yüklenecek.

Yardımlar, yerel esnafı destekleyecek

Belediyem Kartlarına yüklenen bakiyeler yalnızca sisteme kayıtlı yerel esnafın dükkanlarında kullanılabilecek. Bu uygulama, hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de yerel esnafı desteklemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

“Hem ailelerimizin hem de yerel esnafımızın yanındayız”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimi çok hassas bir konu. Geçtiğimiz senelerde gerekli yardımları yapmıştık ve bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitsizliği, çocuklarımızın geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, hem öğrencilerimize destek verirken hem de yerel esnafın yanında olmayı hedefliyoruz. Belediyem Kart projesinin temelinde yerel esnafımızın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak yatıyor. Sosyal projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gerekli Belgeler

Beyanlı Dilekçe

Muhtarlıktan Fakirlik Belgesi

Öğrenci Belgesi