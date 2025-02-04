Fethiye Belediyesi 2025 yılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alim Karaca’nın başkanlığında düzenlendi. Toplantının açılışında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Meclis Üyesi Cengiz Çay ile Fethiye’nin tanınmış eğitimcilerinden Tuğrul Yılmaz anıldı.

Meclis oturumunda, Ocak ayında yapılan toplantının karar özeti okundu ve yeni gündem maddeleri ele alındı. Görüşmelerde belediye hizmetlerine yönelik komisyon seçimleri, imar planı değişiklikleri, ücret tarifeleri ve yeni araç alımları gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Yeni atamalar yapıldı

Meclis Üyesi Cengiz Çay’ın vefatı nedeniyle Engelliler Komisyonu ve Tarım Komisyonu’nda boşalan üyelikler için yeni atamalar gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Engelliler Komisyonu’na Adnan Özal, Tarım Komisyonu’na ise Çağdaş Kocayiğit seçildi.

İmar planı değişikliği kararı onaylandı

Fethiye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından sunulan talepler kapsamında, Karaçulha Mahallesi’ndeki 1577 parsel numaralı taşınmazla ilgili mahkeme kararları değerlendirildi. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi çerçevesinde, bölgedeki otopark alanı olarak belirlenen taşınmazın kullanım kararının iptal edilmesine karar verildi. Bunun üzerine, ilgili imar planı değişikliği için dosyanın İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, Çamköy Mahallesi’ndeki 331 ada 6 parsel numaralı taşınmazın tarımsal amaçlı kullanılması gerektiğine hükmedildi. Mahkeme, bölgenin kırsal alan niteliğinde olduğunu ve tarım dışı kullanımının uygun olmadığını belirtti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onaylayarak, taşınmazın mevcut imar planlarının iptal edilmesini uygun gördü. Bu doğrultuda, Çamköy Mahallesi’nde imar planı değişikliği yapılması için çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

Ücret tarifeleri güncellendi

Fethiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için hazırlanan yeni gelir tarifeleri Meclis’te görüşüldü. Tarife güncellemeleri kapsamında, ölçü ve tartı aletlerinin yıllık kontrolleri için 200 TL hizmet bedeli alınması, yapı ruhsat harç bedellerinin güncellenmesi ve semt pazarlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması kabul edildi.

Bunun yanı sıra, Patlangıç Pazarı’nın düzenleme, kontrol ve temizlik giderleri kapsamında yeni ücret tarifelerine eklenmesi yönünde karar alındı. Aynı zamanda, semt pazarlarında devir ve tahsis işlemleri için yeni ücretler belirlenerek ilgili madde Tarife Komisyonu’na havale edildi.

Araç filosuna yeni eklemeler yapılacak

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla araç filosuna yeni eklemeler yapılması için Meclis’ten onay çıktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2 kamyonet ve 6 kamyon olmak üzere toplam 8 yeni aracın satın alınması kararlaştırıldı.

Yeni komisyon raporları oy birliğiyle geçti

Fethiye Belediyesi’nin 5 yıllık imar planı kapsamında alınan kararlar, ilgili komisyonlarda değerlendirilerek Meclis gündemine taşındı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 2025 yılı içerisinde aktif olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, müdürlüğe ayrılan bütçenin diğer birimlerden aktarılması yönünde karar alındı.

Ayrıca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan ve belediye kadrolarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif de oy birliğiyle kabul edildi.