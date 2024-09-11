Fethiye Belediyesi, hayırsever iş insanı Niyazi Mete’nin katkılarıyla otizmli bireylerin sosyal etkinliklerini artırmayı ve toplumla entegrasyonlarını sağlamayı hedefleyen "Niyazi Mete Otizm Parkı" projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Projeyle ilgili olarak, Fethiye'deki çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, otizmli bireylerin aileleri ve gönüllüler, Belediye hizmet binasında bir araya gelerek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgilendirme

Toplantıya doktorlar, hemşireler, uzmanlar, sporcular, psikologlar, sanatçılar ve otizmli bireylerin ailelerinden oluşan geniş bir katılımcı yelpazesi katıldı. Belediye Başkanı Danışmanı Yavuz Topateş'in moderatörlüğünde, 2024 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanan Niyazi Mete Otizm Parkı hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Katılımcılar, projenin Fethiye ve çevresindeki ihtiyaçları karşılayacak önemli bir adım olduğunu vurguladı ve bu merkez için çeşitli görüş ve önerilerini paylaştı.

Otizmli bireyler için önemli bir adım

Niyazi Mete Otizm Parkı'nın, otizmli bireylerin duyusal, motor ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması amaçlanıyor. Katılımcılar, bu projenin Fethiye Belediyesi için önemli bir sorumluluk ve prestij kaynağı olacağını belirtti.

Otizm nedir?

Otizm, genellikle üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, bireylerin çevresiyle sözel veya fiziksel olarak sağlıklı ilişkiler kurmasını engelleyen bir rahatsızlıktır. Sosyal etkileşimi ve iletişimi olumsuz etkileyen sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterizedir ve beyin gelişimini engelleyebilir. Günümüzde otizmin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır; ancak, kaliteli ve yoğun bir eğitimle otizmli bireylerin toplumsal hayata entegrasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır.