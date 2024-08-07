Fethiye Belediyesi'nde Kadınlar Için Stratejik Planlama Toplantısı

Fethiye Belediyesi, stratejik plan hazırlama sürecinde Fethiye’de bulunan örgütlü ve örgütsüz tüm kadınlarla bir araya geldi. Belediye birim müdürleri, kadın örgütleri ve siyasi parti kadın kolları temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Melek Gözde Gürsoy yaparken, Kadın Koalisyonu gönüllüsü Lütfiye Kelleci Birer, kadın politikalarını önceleyen stratejik plan hazırlama süreci ve bu planın izlenmesi hakkında bilgi verdi. Gürsoy, konuşmasında belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı stratejik planlama ve bütçeleme çalışmalarına verdiği önemi vurguladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve stratejik planlama

Toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı stratejik plan ve bütçeleme tüm detayları ile ele alındı. Katılımcılar, belediyenin farklı birimlerinde kadın politikalarının nasıl önceliklendirileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Belediyeye ait tüm birimlerde uygulanacak kadın politikaları ve stratejik planın izlenmesi konularında kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Bu çalışmalar, Fethiye'de kadınların sosyal, ekonomik ve politik hayatta daha aktif ve eşit bir şekilde yer almalarını hedefliyor.

Fethiye Belediyesi’nin bu girişimi, kadınların belediye hizmetlerine daha etkin bir şekilde katılmalarını ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamayı amaçlıyor.