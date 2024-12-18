Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte ilçedeki 120 camide kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

41 mahallede detaylı temizlik

Belediye bünyesine kazandırılan özel bir temizlik aracıyla cami halıları yıkanıyor, camlar ve tuvaletler detaylı bir şekilde temizlenerek Ramazan Ayı’na hazırlık yapılıyor. 41 mahallede yürütülen bu çalışmalar sayesinde yurttaşların ibadetlerini daha hijyenik koşullarda yerine getirmesi hedefleniyor.

Başkan Karaca’dan açıklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Belediyemize kazandırdığımız İbadethane Temizlik Aracı ile tüm ibadethanelerimizin temizliğini sağlıyoruz. Her alanda yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.