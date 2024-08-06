Fethiye Belediyesi, otizmli çocukların akranlarıyla daha fazla zaman geçirip, sosyal etkinliklerde bulunarak toplumla kaynaşmasını hedefleyen Niyazi Mete Otizm Parkı projesinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Fethiye Belediyesi, otizm konusuna dikkat çekmek ve otizmli bireylerin toplumla daha iyi kaynaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı Niyazi Mete Otizm Parkı projesinde sona yaklaştı. Akarca Mahallesi'nde, Fethiye adliyesine yakın bir konumda bulunan parkta çalışmalar hızla devam ediyor.

Niyazi Mete Otizm Parkı'nda son durum

Belediye Başkanı Alim Karaca, parkın son durumu hakkında bilgi vererek, "Son yerel seçimlerden önce temelini attığımız ve tamamlandığında sadece Fethiye’de değil, aynı zamanda Muğla’da da bir ilk olacak Otizm Parkı’nın yapımında sona geldik. Bölgemizde yaşayan otizmli evlatlarımızın uzmanlar eşliğinde zaman geçirebilecekleri Otizm Parkı yapım çalışmalarımızı sonbahar aylarına kadar tamamlayarak, otizmli bireylerin ve ailelerinin hizmetine sunacağız. Başta hayırsever iş insanı Niyazi Mete olmak üzere, bu projede emeği geçen herkese, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Otizmin tanımı ve önemi

Otizm, doğuştan gelen, beyin ve sinir sisteminin yapısal ve/veya işlev farklılığından kaynaklandığı düşünülen, 3 yaşından önce başlayan ve hayat boyu devam eden nörobiyolojik bir rahatsızlıktır. Otizm, kişinin çevresiyle sözel ya da fiziksel olarak uygun ilişki kuramamasına neden olur ve sosyal etkileşim ile iletişime zarar veren sınırlı ve biçimsel olarak tekrarlanan davranışlara yol açar. Otizmli bireyler, kaliteli ve yoğun bir eğitimle toplumsal hayata entegre edilmeye çalışılır.

Niyazi Mete Otizm Parkı, otizmli çocukların akranlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmesini ve toplumla daha iyi kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyor.