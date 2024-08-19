Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediyenin Hayvan Bakım Evi'nde sevimli dostlarımıza en iyi koşullarda bakım sağladıklarını vurguladı. Karaca, "Yeni çıkan yasa gereği, bu can dostlarımıza en uygun şartlarda ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Ancak bu sorumluluğun sadece belediyeye değil, değerli yurttaşlarımızın desteğine de ihtiyacı var. Hep birlikte, can dostlarımıza daha iyi bir yaşam sunabiliriz. Sizleri, barınağımıza gelerek bu sevimli dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.