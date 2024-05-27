Muğla’nın CHP’li Fethiye ve Marmaris Belediyeleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete geçirdikleri Halkevi ve Halk Kafelerde zıt uygulamalarla Muğla gündeminde ilk sırada yer alıyor.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Son 5 yıldır sürekli artan enflasyon ve ekonomik kriz halkın belini bükerken; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşa destek için hizmete soktuğu Kent Lokantaları modeli; Muğla’da yine CHP’li belediyeler Fethiye’de Halkevi, Marmaris’te de Halk Kafe adıyla birçok yerde, hizmet vermeye devam ediyor.

FETHİYE HALK EVİNDE ÇAY 1 TL MARMARİS HALK KAFEDE İSE 10 TL

Son yerel seçimlerde yeniden seçilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın ilk döneminde hizmete açtığı Fethiye Kordon, Bahriye Üçok Parkı, Göcek, Karaçulha, Ölüdeniz, Yeşilüzümlü ve Çiftlik’te açılan halkevleri, vatandaşların ilk uğrak adresi olmaya devam ediyor.

Fethiye Halkevleri’nde güncel fiyatlar; çay 1 TL, bitki çayları 8 TL, Türk Kahvesi 15 TL, diğer tüm kahveler 30 TL, çorba 35 TL, kaşarlı omlet 45 TL, beyaz peynirli domatesli tost 35 TL, tavuk döner 60 TL, hamburger 60 TL olarak vatandaşlara sunuluyor.

Fethiyelilerin Halkevleri uygulamasından oldukça memnun olduğuna dikkat çeken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Ülkemizde herşeye neredeyse her gün gelen zamlar ve yüksek enflasyon, ortamı halkımızın yaşam kalitesini çok ciddi derecede etkiliyor. Bizler sosyal belediyecilik kapsamında, özellikle emeklilerimizi, asgari ücretle ya da sabit ücretle çalışanlarımızı düşünerek, ilçemizin çeşitli noktalarına halkevleri açtık. Tüm tesislerimiz her gün tıklım tıklım doluyor. Bizler sosyal yardımlar, halkevleri, halk plajları ile yurttaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm zamlara rağmen bir bardak çayı halkevlerimizde halâ 1 Lira'ya, bir fincan Türk kahvesini ise 15 Lira'ya veriyoruz.” dedi.

MARMARİS HALKI BAŞKAN ÜNLÜ’YÜ HALK KAFEDE BEKLİYOR!..

Peki Marmaris’te durum ne?..

Marmaris Belediyesi’ne ait Halk A.Ş. kuruluşu Halk Kafelerde son bir yıldaki keyfi yönetim ve zamlar, halkı canından bezdirdi.

Marmaris Halk Kafelerde 17 Mayıs’ta yapılan zamlar sonrası fiyatlar; çay 10 TL, bitki çayları 15 TL, meşrubatlar 15 – 40 TL, Türk Kahvesi 25 TL, diğer tüm kahveler 40 - 50 TL, tost 50 - 70 TL, Pastalar 40 - 75 TL.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla önce dönem belediye yönetimi tarafından hizmete sokulan Marmaris Halk Kafelerde sorunlar Temmuz 2023’te başladı. Dönemin Halk A.Ş. Müdürü Onur Yılmaz o günün Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa edince, yerine sürpriz bir şekilde mevcut Halk Kafeler sorumlusu Aylin Akdeniz getirildi.

Sonrasında ne mi oldu?..Bir yandan işini yapan personeller ya istifa etti ya da görülen lüzum üzerine işten çıkarıldı. Kısaca Marmaris Halk Kafelerde, personel kıyımı devam ederken, bir yandanda, yeni personel alımı sürdürülmeye çalışılıyor.

Halk Kafe müdavimleri arasında; çalışan personele mobbing iddiaları sürekli konuşulurken; yapılan sürekli zamlar, buna rağmen kalifiye olmayan personelle verilmeye çalışılan hizmet sonucu, kasada bekleyen az kişi olsa bile bitmeyen kuyruklar, Marmaris sakinlerini yeterince bıktırmış durumda.

İlk açılan ve kentin merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndaki Halk Kafe’de ise oldukça trajikomik olaylar yaşanıyor. Pazarcı tezgahını andıran gölgelikler, masa ve sandalyeler rahat oturmak isteyen vatandaşlar tarafından sürekli kışın güneşe, yazın da gölgeye taşınıyor. Sözün özü Marmaris Halkı; derdini anlatabilmek için çiçeği burnunda Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü, Halk Kafe’de bekliyor.